ФИФА просит возбудить уголовное дело против Блаттера из-за музея футбола

ТАСС, 22 декабря. Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к кантональному прокурору Цюриха с просьбой возбудить уголовное дело против бывшего президента организации Йозефа Блаттера в связи с финансированием убыточного музея мирового футбола. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

В жалобе указывается на прямое участие Блаттера и назначенных прошлым руководством ФИФА компаний в деятельности, связанной с соглашениями, которые были подписаны в отношении объекта, расположенного в центре Цюриха. Жалоба включает в себя полную стоимость проекта в размере 500 млн швейцарских франков ($563 млн) и указывает, что предыдущая администрация ФИФА потратила 140 млн швейцарских франков ($158 млн) на реконструкцию и переоборудование здания, которым организация не владеет, а также заключила долгосрочное соглашение об аренде на невыгодных условиях.

Музей мирового футбола ФИФА открылся в 2016 году, хотя это должно было произойти в мае 2015 года, когда Блаттер выиграл пятые президентские выборы. Блаттер от имени ФИФА заключил договор аренды с владельцем здания страховой фирмой Swiss Life до 2045 года, выплаты по которому составляют $360 млн по ставкам выше рыночных.

Музей ежегодно терпел убытки. Согласно отчетам ФИФА за 2019 год, его выручка составила почти $3,5 млн, в то время как затраты - $6,3 млн. В отчетах за 2018 год выручка составила почти $4 млн против $12 млн расходов.

Ранее Блаттер становился фигурантом коррупционных расследований. В 2015 году было открыто дело о злоупотреблении полномочиями, связанное с контрактом с Карибским футбольным союзом о продаже прав на телетрансляции чемпионатов мира 2010 и 2014 годов, который якобы был невыгоден ФИФА. Оно было завершено в 2020 году. А в июне этого года Блаттер стал подозреваемым в нецелевой трате $1 млн из фонда ФИФА, которые он выдал в качестве кредита Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго в апреле 2010 года.

Блаттер был отстранен арбитражной палатой комитета по этике ФИФА от футбольной деятельности на 8 лет. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до 6 лет. Позже чиновник подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который ее отклонил. Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год.