Казань намерена провести мировое первенство по плаванию среди юниоров в 2021 году

КАЗАНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Татарстана ведут переговоры с Международной федерацией плавания (FINA) о проведении в августе 2021 года в Казани мирового первенства среди юниоров по плаванию. Решение планируется принять до конца текущего года или в начале следующего, сообщил журналистам во вторник министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Мы сейчас ведем переговоры по проведению первенства мира в Казани в конце августа после [летней] Универсиады. Есть такой запрос, пока мы в переговорах, решение еще не принято, но он [турнир] интересен тем, что там львиная доля расходов ложится непосредственно на самих спортсменов. Это не взрослый чемпионат, но это самые перспективные спортсмены, пловцы, которые к нам в 2025 году [на чемпионат мира по водным видам спорта] могут приехать", - сказал министр.

Окончательного решения на данный момент не принято, Всероссийская федерация плавания не возражает против проведения турнира, продолжается работа с Минспортом России. "Думаю, что в ближайшее время - либо до конца года, либо в начале следующего года примем решение. Этот турнир не подпадает под тот запрет, который сегодня существует, потому что это первенство, это не взрослый чемпионат. Поэтому время у нас есть и возможности есть для того, чтобы решение принять", - уточнил Леонов.

По словам министра, мероприятие планируется провести для промоушена перед чемпионатом мира по водным видам спорта 2025 года. В 2021 году в Казани также пройдут чемпионат Европы и этап Кубка мира по плаванию на короткой воде.

В 2023 году чемпионат мира по водным видам спорта должна принять Доха, в 2025 году соревнования состоятся в Казани.