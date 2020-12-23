Гинер отметил хорошую работу Хачатурянца на посту председателя судейского комитета РФС

"Ашот Рафаилович, я считаю, большая умница, и он меняет ситуацию. Невозможно сделать все сразу. Он может повыгонять тех, кто ошибается - и он это делает, - но кто-то же должен судить", - сказал Гинер

"Мне методы, которые применяет Ашот Рафаилович, не важны. Важен результат. Конечно, судьи будут ошибаться. Сейчас с ВАР проблем меньше", - добавил президент ЦСКА.

Также Гинер отметил необходимость обучения новых судей. "Нужно выучить новое поколение, тогда будет можно убирать тех, кто недостаточно квалифицирован сегодня. Не говорю о предвзятости, но мы же не выпускаем на поле неквалифицированных футболистов. Ошибаться могут тренеры, игроки, менеджеры и судьи, но с ВАР ошибок должно быть меньше, особенно результативных", - заявил Гинер.