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Футбол в России

Гинер отметил хорошую работу Хачатурянца на посту председателя судейского комитета РФС

Также президент ЦСКА отметил необходимость подготовки нового поколения судей
Президент ЦСКА Евгений Гинер Сергей Бобылев/ТАСС
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Президент ЦСКА Евгений Гинер
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 23 декабря. Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отметил хорошую работу Ашота Хачатурянца на посту председателя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Комментарий Гинера приводит газета "Спорт-Экспресс".

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"Ашот Рафаилович, я считаю, большая умница, и он меняет ситуацию. Невозможно сделать все сразу. Он может повыгонять тех, кто ошибается - и он это делает, - но кто-то же должен судить", - сказал Гинер

"Мне методы, которые применяет Ашот Рафаилович, не важны. Важен результат. Конечно, судьи будут ошибаться. Сейчас с ВАР проблем меньше", - добавил президент ЦСКА.

Также Гинер отметил необходимость обучения новых судей. "Нужно выучить новое поколение, тогда будет можно убирать тех, кто недостаточно квалифицирован сегодня. Не говорю о предвзятости, но мы же не выпускаем на поле неквалифицированных футболистов. Ошибаться могут тренеры, игроки, менеджеры и судьи, но с ВАР ошибок должно быть меньше, особенно результативных", - заявил Гинер.

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