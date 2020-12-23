Гинер отметил хорошую работу Хачатурянца на посту председателя судейского комитета РФС

ТАСС, 23 декабря. Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отметил хорошую работу Ашота Хачатурянца на посту председателя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Комментарий Гинера приводит газета "Спорт-Экспресс".
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"Ашот Рафаилович, я считаю, большая умница, и он меняет ситуацию. Невозможно сделать все сразу. Он может повыгонять тех, кто ошибается - и он это делает, - но кто-то же должен судить", - сказал Гинер
"Мне методы, которые применяет Ашот Рафаилович, не важны. Важен результат. Конечно, судьи будут ошибаться. Сейчас с ВАР проблем меньше", - добавил президент ЦСКА.
Также Гинер отметил необходимость обучения новых судей. "Нужно выучить новое поколение, тогда будет можно убирать тех, кто недостаточно квалифицирован сегодня. Не говорю о предвзятости, но мы же не выпускаем на поле неквалифицированных футболистов. Ошибаться могут тренеры, игроки, менеджеры и судьи, но с ВАР ошибок должно быть меньше, особенно результативных", - заявил Гинер.