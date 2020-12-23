Умер бронзовый призер футбольного турнира Игр-1972 Аркадий Андреасян

ТАСС, 23 декабря. Бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене в составе сборной СССР по футболу Аркадий Андреасян умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает пресс-служба армянского "Арарата".

"Весь коллектив клуба выражает соболезнования и поддержку родным и близким Андреасяна", - говорится в сообщении клуба.

В составе "Арарата" Андреасян становился чемпионом СССР (1973) и победителем Кубка СССР (1973, 1975), в 1976 году он стал лучшим бомбардиром весеннего чемпионата СССР.

После завершения игровой карьеры занимался тренерской деятельностью, под его руководством "Арарат" трижды становился серебряным призером чемпионата Армении, обладателем Кубка и Суперкубка Армении.