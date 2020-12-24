"Ход королевы", "Флип", "На острие". Спортивные фильмы года, которые нельзя пропустить

Этот год получился самым сложным для многих отраслей искусства и спорта, отменялись кинопремьеры и соревнования, переносились съемки. Но без нескольких громких событий на стыке спорта и кино, к счастью, не обошлось. "Лед-2", "Стрельцов" — про эти проекты с мощными рекламными кампаниями слышал каждый. Мы расскажем про самые интересные спортивные фильмы и сериалы уходящего года. "Ход королевы" (в другом варианте перевода "Ферзевый гамбит")

' Netflix/YouTube'

Этот мини-сериал уже стал мировым феноменом. Что может быть сложнее, чем увлечь обычного, неподготовленного зрителя шахматами? Все слышали фамилии великих гроссмейстеров, но, будем честны, знания о шахматах для многих ограничиваются знаменитым "конь ходит буквой "г". "Ход королевы" — один из самых успешных проектов Netflix, и если спортивные фильмы зачастую терпят волну критики от профессионалов и любителей, то этот сериал шахматное сообщество единогласно благословило. После выхода сериала во всем мире вырос интерес к шахматам как к виду спорта, взлетели продажи шахматных досок. Про сильный сценарий, операторскую работу и игру актеров уже было много сказано, но вдобавок к этому создатели сериала с большим вниманием отнеслись именно к шахматам. Консультантом проекта стал 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, и актеры в кадре не просто красиво передвигают фигуры по доске, а воссоздают реальные партии. Отдельное приключение — посмотреть на то, как показаны СССР и Москва того времени. Да, без небольших исторических ляпов и клише не обошлось, но это легко простить. "Последний танец"

' Netflix/YouTube'

Еще одно спортивное откровение от Netflix, но уже в документальном формате. История легендарного Майкла Джордана и "Чикаго Буллз" в сезоне-1997/98 Национальной баскетбольной ассоциации заново прогремела на весь мир в апреле 2020-го. У авторов получилась настоящая машина времени, которая буквально закидывает зрителя в ту эпоху. Можете не быть заядлым баскетбольным фанатом, не знать, кто такие Джерри Краузе и Скотти Пиппен, и считать документальный жанр тягомотной заумной чушью. Посмотреть "Последний танец" все равно стоит. Вряд ли после этого вы начнете мастерски разбираться в тактических схемах или станете запоем смотреть НБА в онлайн-трансляции. Но зато поймете, в чем же было величие той эпохи, тех игроков и той команды. И почему фамилия "Джордан" не нуждается в уточнении — а о каком же виде спорта идет речь. "Флип"

' CINEMA [PARK]/YouTube'

Документальный проект про историю российского скейтбординга, снятый молодым режиссером Гелесханом Батырхановым. Не торопитесь морщиться от слова "документальный" — это живая история субкультуры, ставшей олимпийским видом спорта. И рассказана эта история голосами главных героев — от саратовского мальчика на самодельной доске, который в конце 80-х учится делать трюки по фотографиям из зарубежных журналов, до ребят из сборной России, которым в следующем году предстоит войти в историю как первые скейтеры-олимпийцы. В 35 минут фильма уместились Москва, Петербург, Валенсия, Саратов, Новокузнецк, заброшенные гаражи, рампы на Красной площади, горящие глаза кемеровских мальчишек, которые получают в подарок скейт. Отдельное удовольствие — красота кадров, в которых прекрасным выглядят и российские пейзажи, и изрисованные граффити заводы, и даже заброшенные скейт-парки. Смотрите, даже если думаете, что скейт и документалистика не для вас, и вам искренне не ясно, зачем усложнять себе жизнь балансированием на маленькой дощечке на четырех колесах. Вам покажут, что скейтбординг — это больше, чем просто прокатиться на доске до магазина, чем хобби и развлечение. Это такая же свободная вещь, как и творчество. "На острие"

' Central Partnership/YouTube'

Фехтование — один из старейших олимпийских видов спорта, искусство наносить уколы и удары, не получая их. Спорт с богатой историей и традициями, где судья во время поединка до сих пор отдает команды на французском языке. Несмотря на эту красоту, в объектив камер фехтовальщики до этой осени практически не попадали. Все популярные фильмы "с элементами фехтования" — исторические или фэнтези-блокбастеры, где шпагами ловко орудуют мушкетеры, гардемарины или благородные рыцари. Создатели фильма "На острие" решили обратиться к реальным событиям и героям (в основе сюжета лежит история противостояния Яны Егорян и Софьи Великой в финале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро) и показать спортивное фехтование так, как давно стоило бы. Через чистые эмоции, судьбы спортсменов, которые готовы бороться за победу несмотря ни на что, через огромный труд, который стоит за каждым, таким легким и отточенным движением фехтовальщика. В постановке спортивных сцен принимали участие консультанты из Федерации фехтования России, которые помогли команде проекта и с дублерами — профессиональными спортсменами. "Один вдох"

' iVideos/YouTube'

Киноверсия истории Натальи Молчановой — легенды фридайвинга, основательницы Федерации фридайвинга России. Обладательница 42 мировых рекордов, автор фильмов о фридайвинге, доцент кафедры прикладных видов спорта и экстремальной деятельности РГУФКСМиТ, но знакома ли вам ее фамилия? Наталья Молчанова пропала без вести во время погружения в 2015 году. И этот фильм — отличный повод вспомнить о ней, а для кого-то — узнать о первой женщине-фридайвере, которая смогла нырнуть на глубину 101 метр.

"Один вдох" стал первым российским художественным фильмом, снятым в открытом море на стометровой глубине. Волшебные подводные съемки, сильная история и одобрение главного зрителя — обладателя 18 мировых рекордов, чемпиона мира по фридайвингу Алексея Молчанова, сына "королевы фридайвинга". Фильм не документальный, в нем много художественных элементов и сюжетных ходов, но основная мысль взята из жизни — в любом возрасте можно изменить судьбу, взглянуть в глаза своим страхам и победить. Бонус — сериал про гонки в пустыне Ралли-марафон "Дакар" сам по себе интереснее любого голливудского блокбастера, а история российской команды "Камаз-Мастер" получится сильнее многих сценарных идей. Идея сделать киноисторию о легендарных победителях пустыни и "Дакара" появилась давно, но реализовываться начала буквально в прошлом году. И тут, конечно, вмешался коронавирус. "В этом году у нас прошли съемки сериала "Мастер" в сотрудничестве с киностудией Art Pictures. Это очень большая и масштабная работа, к которой мы готовились несколько лет, — рассказал ТАСС глава команды Владимир Чагин. — Начали съемки в конце января — начале февраля в Набережных Челнах, когда коронавируса еще не было. В апреле должны были пройти съемки в Астрахани, а потом на "Шелковом пути", но коронавирус и тут вмешался в наши планы. Все же удалось, не нарушая все требования Роспотребнадзора, провести весь необходимый киносъемочный период. Пришлось даже съездить в Казахстан, снимать некоторые вещи там".

На эту тему Владимир Чагин: для подготовки к "Дакару" освоили Кавказ и нисколько об этом не пожалели