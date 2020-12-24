Поражение при солидной игре. Сборная России по хоккею уступила канадцам перед стартом МЧМ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) проиграла команде Канады со счетом 0:1 в товарищеском матче перед стартом чемпионата мира. Турнир пройдет в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января.

Дак выступал и в плей-офф НХЛ, игры которого проводились на той же арене в Эдмонтоне, где пройдет молодежный чемпионат мира. В третьем периоде капитан хозяев турнира покинул лед из-за травмы руки. Главный тренер сборной Канады Андре Туриньи сообщил, что форварду предстоит пройти медицинское обследование.

Команды Канады и России являются главными фаворитами предстоящего чемпионата мира. 20 из 22 полевых игроков в их составе были выбраны в первом раунде драфтов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а капитан канадцев Кирби Дак отыграл прошлый сезон за "Чикаго". Не досчитались канадцы только первого номер драфта НХЛ 2020 года, самого ценного игрока прошлого молодежного чемпионата мира Алексиса Лафренье.

На молодежный чемпионат мира сборная России приехала в том же составе, усилившись игроками, выступающими в Северной Америке, и защитником Артемием Князевым, пропустившим Кубок Карьяла из-за болезни. Однако нападающий Владислав Фирстов в заявку на игру с канадцами не попал. Защитник Ян Кузнецов, а также нападающие Василий Пономарев и Михаил Абрамов, выступающие в североамериканских лигах, играли в основном составе.

Из-за пандемии была отменена и традиционная ноябрьская серия матчей сборной России со сборными главных юниорских лиг Канады. Российские хоккеисты имели возможность собраться вместе и проверить свои силы на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла. Федерация хоккея России (ФХР) отправила на турнир в Хельсинки молодежную сборную под руководством Ларионова. Российская команда выиграла все три матча.

Российские хоккеисты имели больше игровой практики перед стартом молодежного чемпионата мира, чем канадские. Регулярные чемпионаты Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) стартовали в сентябре, в то время как в Канаде игры проводятся только в главной юниорской лиге Квебека (QMJHL). Таким образом, большая часть канадских игроков не имела игровой практики на протяжении девяти месяцев.

Встреча с канадцами стала единственной возможностью для команды Игоря Ларионова проверить свои силы перед стартом чемпионата мира на арене, где состоятся все игры турнира. Изначально российские хоккеисты должны были также провести контрольный матч с командой Словакии. Однако из-за вспышки коронавируса в сборных Германии и Швеции организаторы сократили количество товарищеских игр. Все оставшиеся сборные перед началом турнира провели по одной игре в Эдмонтоне.

Матч между россиянами и канадцами прошел в равной борьбе, на высоких скоростях, но при небольшом количестве голевых моментов. В первом периоде инициативой больше владели россияне, во втором - канадцы. Родоначальники хоккея несколько раз запирали команду Игоря Ларионова в своей зоне, проводя длинные позиционные атаки и накладывая свои свежие сочетания на уставших игроков российской сборной. Однако при выходе из своей зоны россияне не отбрасывались, а старались сохранять шайбу и контратаковать, что не позволило канадцам получить подавляющего игрового перевеса.

Перед началом третьего периода тренерский штаб сборной России заменил голкипера Ярослава Аскарова на Артура Ахтямова. "У нас был план перед началом турнира, мы хотели проверить двух вратарей. Так как у нас остался только один матч перед турниром, мы решили посмотреть обоих вратарей. Думаю, они сыграли хорошо", - отметил Ларионов после матча.

На 44-й минуте защитник канадской сборной Джейми Драйсдейл кистевым броском поразил верхний угол ворот Ахтямова. В концовке встречи канадцы действовали по счету, а россияне так и не сумели поразить ворота Девона Леви. Лучшим игроком матча в составе российской команды был признан Аскаров. 18-летний голкипер СКА был выбран "Нэшвиллом" под 11-м номером драфта НХЛ 2020 года и имеет опыт выступления на прошлом молодежном чемпионате мира, где сборная России завоевала серебряные медали.

"Аскаров стал за год более уверенным и опытным. Мы очень довольны тем, как он развивался за этот период. Хорошо иметь вратаря, который делает важные сейвы в ключевые моменты", - подчеркнул Ларионов.

Сборная России должна играть лучше

Отсутствие заброшенных шайб в исполнении сборной России вызывает небольшую тревогу. Именно вратарская позиция вызывает наибольшие опасения у канадских болельщиков и экспертов. Все голкиперы хозяев чемпионата не имели игровой практики в нынешнем сезоне и не были выбраны в первых раундах драфта НХЛ. Однако в матче со сборной России Леви показал уверенную игру и несколько раз выручил свою команду.

Сборная России играла в комбинационный хоккей с контролем шайбы, как и анонсировал перед вылетом в Канаду Ларионов. Россияне старались действовать первым номером и зачастую вынуждали ошибаться защитников соперника активным прессингом, однако опасных моментов после позиционных атак у ворот канадцев создать не сумели. Первая тройка нападения, в которой играет капитан команды Василий Подколзин, на протяжении всего матча была практически незаметна. Подколзин лишь раз напомнил о себе сольным проходом во втором периоде.

Ларионов после матча не исключил изменения в игровых сочетаниях сборной России после игры с канадцами. "Это была довольно солидная игра, но мы должны играть лучше. У нас есть другие планы, мы можем посмотреть разные сочетания, нужно будет проанализировать матч. Думаю, что ближайшие два дня мы посмотрим, в каких сочетаниях выйдем на матч со сборной США", - сказал главный тренер молодежной сборной России.

Большую часть опасных моментов российские хоккеисты создавали после атак сходу и контратак, наиболее остро действовала связка нападающих омского "Авангарда" Егор Чинахов - Арсений Грицюк. Оба форварда выходили один на один с канадским голкипером, но свои моменты не реализовали. "С каждой игрой мы будем добавлять в командных взаимодействиях. Конечно расстроился, могли забивать и побеждать, надо было похладнокровнее отнестись к моментам, думаю, на турнире все будет", - подчеркнул Чинахов.

"Конечно, надо больше играть с шайбой и меньше давать сопернику, разберем ошибки. Нам нужно лучше держать шайбу в чужой зоне, у нас были моменты в атаках сходу, но позиционную игру в атаке нужно улучшать. Нужно добавить больше агрессии, чаще доводить шайбу до ворот, сегодня было достаточно сумбура, надо успокоиться и дальше делать свое дело. В позиционной обороне играли хорошо, несмотря на то, что канадцы достаточно владели шайбой", - отметил Подколзин.

Сборная России на чемпионате мира будет выступать в группе В и в стартовом матче 26 декабря сыграет с командой США. Также российские хоккеисты на групповом этапе встретятся с командами Чехии (28 декабря), Австрии (30 декабря) и Швеции (31 декабря). Сборная Канады будет играть в группе А, ее соперниками станут команды Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии. Взять реванш за поражение от канадцев сборная России может только в плей-офф турнира, куда выйдут по четыре лучшие команды каждой группы.