Фигуристы Худайбердиева и Базин назвали волнующим первый совместный чемпионат России

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Первое совместное выступление на чемпионате России стало очень волнующим для фигуристов Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, выступающих в танцах на льду. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

За исполнение ритм-танца спортсмены получили 78,01 балла.

"Было волнующе, этот старт отличается от всех. Мы старались не ошибаться, но завтра все исправим", - сказал Базин.

"Очень волновались сегодня, можно сказать, перестарались", - добавила Худайбердиева.

Танцоры представят произвольную программу в пятницу.