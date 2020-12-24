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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристы Худайбердиева и Базин назвали волнующим первый совместный чемпионат России

За исполнение ритм-танца спортсмены получили 78,01 балла
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Первое совместное выступление на чемпионате России стало очень волнующим для фигуристов Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, выступающих в танцах на льду. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

За исполнение ритм-танца спортсмены получили 78,01 балла.

"Было волнующе, этот старт отличается от всех. Мы старались не ошибаться, но завтра все исправим", - сказал Базин.

"Очень волновались сегодня, можно сказать, перестарались", - добавила Худайбердиева.

Танцоры представят произвольную программу в пятницу.

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