Фигуристы Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Александра Степанова и Иван Букин занимают первое место после ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Челябинске.

Спортсмены получили за прокат 87,28 балла. Второе место занимают Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (84,02), третьими идут Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (80,19).

Степанова и Букин являются серебряными призерами чемпионата Европы 2019 года, также на их счету три бронзовые награды континентальных первенств (2015, 2018, 2020).

Произвольный танец спортсмены представят в пятницу.