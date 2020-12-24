{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристы Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на чемпионате России

Спортсмены получили за прокат 87,28 балла
Александра Степанова и Иван Букин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Степанова и Иван Букин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Александра Степанова и Иван Букин занимают первое место после ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Челябинске.

На эту тему

Спортсмены получили за прокат 87,28 балла. Второе место занимают Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (84,02), третьими идут Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (80,19).

Степанова и Букин являются серебряными призерами чемпионата Европы 2019 года, также на их счету три бронзовые награды континентальных первенств (2015, 2018, 2020).

Произвольный танец спортсмены представят в пятницу. 

Теги
РоссияЧемпионат России по фигурному катанию
Чемпионат России по фигурному катанию
Загорски и Гурейро считают, что упустили пару баллов из-за эмоций на чемпионате России
Спортсмены идут вторыми после ритм-танца
Читать полностью