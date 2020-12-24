Фигуристы Павлюченко и Ходыкин заявили, что стараются не думать о сложном сезоне

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стараются не думать о сложном сезоне и просто делать свою работу. Об этом фигуристы рассказали журналистам на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

"Лечился после Сочи, была травма колена. Врачи сказали следить, делать различные упражнения, приседать со штангой, сейчас уже не беспокоит. Потом было ОРЗ, потом коронавирус, все смешалось в одно, - сказал Ходыкин. - Было легче настраивать себя, по крайней мере, на короткую программу, завтра полувыходной, потом произвольная".

"Стараемся не думать о сложном сезоне. Стараемся просто делать свою работу", - добавила Павлюченко.