"Ак Барс" одержал восьмую победу подряд в КХЛ, разгромив московское "Динамо"

ТАСС, 24 декабря. Казанский "Ак Барс" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 7:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Воронков (8-я минута), Михаил Глухов (12), Михаил Фисенко (23), Найджел Доус (27), Стефан Да Коста (29, 34) и Никита Дыняк (52). У проигравших отличились Илья Круглов (7) и Дмитрий Кагарлицкий (9). После пятой пропущенной шайбы голкипер бело-голубых Эмиль Гарипов, ранее на протяжении восьми сезонов выступавший за "Ак Барс", был заменен, вместо него на льду появился Иван Бочаров.
Да Коста, который также отметился результативной передачей, набрал очки в восьмом матче подряд - 7 голов и 9 передач. У Доуса, в активе которого два голевых паса в игре против "Динамо", результативная серия достигла семи встреч - 11 (5+6) очков. Набравший 41 (18+23) очко в сезоне Да Коста вышел на первое место в гонке бомбардиров.
"Ак Барс" одержал восьмую победу подряд в КХЛ. В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает первое место, набрав в 41 матче 64 очка. "Динамо" на Западе идет четвертым, имея в активе 48 очков после 38 игр.
Подопечные Владимира Крикунова в следующем матче 26 декабря примут петербургский СКА. "Ак Барс" в Казани 6 января вновь сыграет с московским "Динамо".
В других матчах дня новосибирская "Сибирь" дома обыграла хабаровский "Амур" (3:2 Б), екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке победил уфимский "Салават Юлаев" (3:2), минское "Динамо" в гостях проиграло магнитогорскому "Металлургу" (2:3), челябинский "Трактор" на выезде обыграл нижнекамский "Нефтехимик" (3:2), а петербургский СКА в родных стенах оказался сильнее череповецкой "Северстали" (2:0), главный тренер гостей Андрей Разин был удален со скамейки по ходу встречи из-за претензий к судьям.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|38
|24
|2
|2
|1
|3
|6
|124-79
|60
|2
|СКА
|39
|22
|1
|2
|4
|1
|9
|124-86
|55
|3
|Локомотив
|36
|17
|4
|2
|1
|3
|9
|101-68
|50
|4
|Динамо М
|38
|19
|3
|0
|2
|2
|12
|113-99
|48
|5
|Динамо Мн
|37
|12
|5
|3
|1
|2
|14
|102-105
|43
|6
|Северсталь
|38
|13
|4
|3
|1
|1
|16
|84-99
|42
|7
|Спартак
|38
|13
|4
|1
|2
|4
|14
|102-109
|42
|8
|Йокерит
|33
|15
|2
|1
|1
|2
|12
|99-79
|39
|9
|Витязь
|38
|13
|2
|3
|2
|1
|17
|104-110
|39
|10
|Сочи
|38
|9
|2
|0
|2
|4
|21
|80-124
|28
|11
|Динамо Р
|36
|2
|1
|2
|2
|4
|25
|70-123
|16
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|41
|24
|2
|4
|1
|3
|7
|135-84
|64
|2
|Авангард
|37
|21
|1
|0
|4
|3
|8
|105-74
|51
|3
|Трактор
|39
|21
|2
|1
|1
|1
|13
|102-86
|50
|4
|Металлург
|39
|19
|0
|4
|1
|3
|12
|102-90
|48
|5
|Салават Юлаев
|40
|15
|3
|4
|1
|2
|15
|114-107
|47
|6
|Автомобилист
|37
|15
|3
|1
|3
|3
|12
|105-102
|44
|7
|Торпедо НН
|39
|13
|3
|3
|1
|4
|15
|109-113
|43
|8
|Барыс
|35
|11
|5
|2
|2
|3
|12
|80-87
|41
|9
|Сибирь
|39
|14
|2
|1
|3
|1
|18
|96-105
|38
|10
|Амур
|39
|10
|3
|1
|3
|0
|22
|91-116
|31
|11
|Куньлунь
|37
|8
|0
|0
|2
|5
|22
|84-129
|23
|12
|Нефтехимик
|37
|8
|1
|1
|0
|0
|27
|85-137
|20