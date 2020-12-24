"Ак Барс" одержал восьмую победу подряд в КХЛ, разгромив московское "Динамо"

ТАСС, 24 декабря. Казанский "Ак Барс" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 7:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Воронков (8-я минута), Михаил Глухов (12), Михаил Фисенко (23), Найджел Доус (27), Стефан Да Коста (29, 34) и Никита Дыняк (52). У проигравших отличились Илья Круглов (7) и Дмитрий Кагарлицкий (9). После пятой пропущенной шайбы голкипер бело-голубых Эмиль Гарипов, ранее на протяжении восьми сезонов выступавший за "Ак Барс", был заменен, вместо него на льду появился Иван Бочаров.

Да Коста, который также отметился результативной передачей, набрал очки в восьмом матче подряд - 7 голов и 9 передач. У Доуса, в активе которого два голевых паса в игре против "Динамо", результативная серия достигла семи встреч - 11 (5+6) очков. Набравший 41 (18+23) очко в сезоне Да Коста вышел на первое место в гонке бомбардиров.

"Ак Барс" одержал восьмую победу подряд в КХЛ. В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает первое место, набрав в 41 матче 64 очка. "Динамо" на Западе идет четвертым, имея в активе 48 очков после 38 игр.

Подопечные Владимира Крикунова в следующем матче 26 декабря примут петербургский СКА. "Ак Барс" в Казани 6 января вновь сыграет с московским "Динамо".

В других матчах дня новосибирская "Сибирь" дома обыграла хабаровский "Амур" (3:2 Б), екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке победил уфимский "Салават Юлаев" (3:2), минское "Динамо" в гостях проиграло магнитогорскому "Металлургу" (2:3), челябинский "Трактор" на выезде обыграл нижнекамский "Нефтехимик" (3:2), а петербургский СКА в родных стенах оказался сильнее череповецкой "Северстали" (2:0), главный тренер гостей Андрей Разин был удален со скамейки по ходу встречи из-за претензий к судьям.