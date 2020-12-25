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Биатлон

Касперовичу отказано в сокращении срока отстранения за нарушение антиковидного протокола

Тренер не сможет работать на соревнованиях со сборной Болгарии по биатлону до конца января
Главный тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович Андрей Аносов/СБР/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович
© Андрей Аносов/СБР/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) не стал сокращать срок отстранения российского тренера Александра Касперовича за нарушение протокола по противодействию коронавирусу на этапе Кубка мира в Финляндии. Об этом ТАСС сообщил сам специалист, который с нового сезона возглавляет сборную Болгарии.

Касперович не сможет работать с командой на соревнованиях до конца января, он пропустит три этапа Кубка мира.

"Ничего не изменилось, я не смогу работать с командой в январе, - сказал Касперович. - Сейчас мы находимся на сборе в Поклюке, но на этап Кубка мира в Оберхофе команда поедет уже без меня. Но ничего страшного, мы будем на постоянной связи с моим помощником Виталием Норицыным".

Касперович был наказан за то, что навестил болгарских биатлонистов Десиславу Стоянову и Димитара Герджикова, которые находились на карантине в связи с положительным результатом теста на COVID-19. Федерация биатлона Болгарии была оштрафована на €5 тыс.

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