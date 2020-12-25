Касперовичу отказано в сокращении срока отстранения за нарушение антиковидного протокола

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) не стал сокращать срок отстранения российского тренера Александра Касперовича за нарушение протокола по противодействию коронавирусу на этапе Кубка мира в Финляндии. Об этом ТАСС сообщил сам специалист, который с нового сезона возглавляет сборную Болгарии.

Касперович не сможет работать с командой на соревнованиях до конца января, он пропустит три этапа Кубка мира.

"Ничего не изменилось, я не смогу работать с командой в январе, - сказал Касперович. - Сейчас мы находимся на сборе в Поклюке, но на этап Кубка мира в Оберхофе команда поедет уже без меня. Но ничего страшного, мы будем на постоянной связи с моим помощником Виталием Норицыным".

Касперович был наказан за то, что навестил болгарских биатлонистов Десиславу Стоянову и Димитара Герджикова, которые находились на карантине в связи с положительным результатом теста на COVID-19. Федерация биатлона Болгарии была оштрафована на €5 тыс.