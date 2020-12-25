Тедеско продолжит тренировать "Спартак" до конца сезона

"Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной, - сказал Тедеско. - Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения. Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона".

Тедеско стал главным тренером "Спартака" в октябре 2019 года. После матча с "Зенитом" 16 декабря немецкий специалист заявил, что не намерен продлевать соглашение с клубом, после чего появились слухи, что он может покинуть клуб в январе. В прошлом сезоне команда заняла седьмое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, в текущем сезоне красно-белые идут на третьей строчке в турнирной таблице после 19 туров, уступая лидирующему "Зениту" шесть очков.