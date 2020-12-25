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Футбол в России

Тедеско продолжит тренировать "Спартак" до конца сезона

Ранее тренер заявил, что не будет продлевать контракт с клубом
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 25 декабря. Немецкий специалист Доменико Тедеско продолжит работу в московском футбольном клубе "Спартак" до конца текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Текущее соглашение тренера рассчитано до конца сезона-2020/21.

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"Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной, - сказал Тедеско. - Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения. Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона".

Тедеско стал главным тренером "Спартака" в октябре 2019 года. После матча с "Зенитом" 16 декабря немецкий специалист заявил, что не намерен продлевать соглашение с клубом, после чего появились слухи, что он может покинуть клуб в январе. В прошлом сезоне команда заняла седьмое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, в текущем сезоне красно-белые идут на третьей строчке в турнирной таблице после 19 туров, уступая лидирующему "Зениту" шесть очков. 

Теги
Российский футболРоссияТедеско, Доменико
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