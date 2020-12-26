Ларионов: первая тройка молодежной сборной России по хоккею пока не показывает свою игру

ТАСС, 26 декабря. Первая тройка нападения молодежной сборной России по хоккею на чемпионате мира пока не показывает то, чего хотелось бы тренерскому штабу. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер российской сборной Игорь Ларионов.
В стартовом матче молодежного чемпионата мира сборная России выиграла у команды США со счетом 5:3. Первая тройка в составе капитана команды Василия Подколзина, Марата Хуснутдинова и Родиона Амирова не забросила ни одной шайбы.
"У первой тройки не всегда получается то, чего хотелось бы. Но эти ребята достойно провели тренировочный лагерь, мы видим определенную "химию" у них, у нас есть время для маневра. Изначально мы делали так, чтобы у нас не было номинально первого или четвертого звена. В этом плане мы от каждой тройки, от каждого игрока ожидаем больше вклада, чем они могут дать", - сказал Ларионов.
"Мне понравилась наша командная работа, я думаю, что мы сыграли хорошо и ответственно отнеслись к игре. У сборной США много хороших хоккеистов, и если им давать много пространства, то возникнут большие проблемы, об этом мы говорили с ребятами перед игрой. Считаю, что Егор Чинахов и Арсений Грицюк находят свою игру, играют очень хорошо. Мы верим в этих ребят, они знают, что они верим в них", - добавил главный тренер сборной России.
Все матчи молодежного чемпионата мира из-за пандемии коронавируса обслуживают канадские бригады арбитров. "По судейству вопросов было не то чтобы много, понятно, что мы играем в Канаде, у нас не было другого выбора. Ссылаться на то, что мы получаем от них какую-то небольшую порцию негатива в плане удалений, нет оснований. У меня нет оснований сомневаться в качестве и компетентности людей, которые работают на чемпионате мира, cчитаю, что они работают очень достойно", - подчеркнул Ларионов.
Во втором матче группового этапа молодежного чемпионата мира сборная России сыграет с командой Чехии. Встреча состоится 28 декабря и начнется в 5:30 мск.