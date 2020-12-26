Заразившийся COVID-19 конькобежец Кулижников не включен в основной состав сборной на ЧЕ

ТАСС, 26 декабря. Заболевший коронавирусной инфекцией Павел Кулижников не попал в основной состав сборной России на чемпионат Европы по конькобежному спорту в многоборье. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

Чемпионат Европы состоится в нидерландском Херенвене с 16 по 17 января. Также Херенвен примет два этапа Кубка мира (22-24 января и 29-31 января). Ранее в Союзе конькобежцев России сообщили, что Кулижников в середине декабря заразился коронавирусом.

Среди мужчин у россиян выступят Артем Арефьев, Виктор Лобас, Виктор Муштаков, Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Сергей Трофимов (Кулижников - запасной). У женщин в турнире примут участие Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова.

Кулижников является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье и пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях. На чемпионате мира - 2020 на отдельных дистанциях, который проходил в феврале в американском Солт-Лейк-Сити, он выиграл золотые награды на дистанциях 500 м и 1 000 м. Российский конькобежец является рекордсменом мира на обеих дистанциях. Помимо восьми побед на чемпионатах мира, в активе 26-летнего Кулижникова пять золотых медалей чемпионатов Европы.