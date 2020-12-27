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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Тренер вратарей Хабибулин покинул расположение молодежной сборной России из-за смерти отца

Ближайший матч российские хоккеисты проведут в ночь на 28 декабря

ТАСС, 27 декабря. Тренер вратарей молодежной сборной России по хоккею Николай Хабибулин покинул расположение команды в связи со смертью отца. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

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Отмечается, что исполнять обязанности тренера вратарей на молодежном чемпионате мира, проходящем в Эдмонтоне, будет Рашит Давыдов.

Сборная России провела один матч на молодежном мировом первенстве, в ночь на субботу россияне оказались сильнее команды США - 5:3. Следующий матч российская команда проведет в ночь на 28 декабря против сборной Чехии.

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