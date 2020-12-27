Сборная США по хоккею забросила 11 безответных шайб в матче молодежного ЧМ с австрийцами

ТАСС, 27 декабря. Сборная США победила команду Австрии со счетом 11:0 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.
Голами отметились Дрю Хеллесон (16-я минута), Тревор Зеграс (25, 32), Джон Фариначчи (26), Брендан Бриссон (29, 44), Мэттью Болди (35, 39, 46), Бретт Берард (43) и Сэм Коланджело (50).
Сборная США набрала три очка после двух матчей, в первой игре американцы уступили команде России со счетом 3:5. Австрийцы провели первый матч на турнире. Также в группе B выступают команды Чехии (1 поражение) и Швеции (1 победа).
В следующем матче американцы 29 декабря встретятся с чехами, сборная Австрии в этот же день сыграет со шведами.
Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|7-1
|3
|2
|Россия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|3
|3
|США
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|14-5
|3
|4
|Чехия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-7
|0
|5
|Австрия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-11
|0