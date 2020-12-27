СМИ: футболист Модрич продлит контракт с "Реалом" в июне

ТАСС, 27 декабря. Хорватский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал" Лука Модрич достиг договоренности о продлении контракта на один сезон. Об этом сообщает испанская газета Marca.

По данным источника, стороны подпишут соглашение по окончании текущего сезона в июне.

Нынешний контракт 35-летнего футболиста истечет летом 2021 года. Новое соглашение будет рассчитано до июня 2022 года.

В текущем сезоне хорватский полузащитник провел за клуб 20 матчей, забив три мяча и отдав одну голевую передачу. Модрич перешел в "Реал" из английского "Тоттенхэма" в 2012 году. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Испании, один раз - обладателем Кубка Испании, трижды - обладателем cуперкубка страны и Суперкубка УЕФА, по четыре раза футболист выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В 2018 году Модрич получил "Золотой мяч". В составе сборной Хорватии Модрич дошел до финала чемпионата мира в России, где команда уступила сборной Франции.