Федерация фигурного катания на коньках РФ обсудит план дополнительных соревнований до ЧМ

ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. План дополнительных соревнований для взрослых фигуристов и юниоров до чемпионата мира будет рассмотрен Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ФФККР.

Ранее из-за пандемии коронавируса были отменены финал серии Гран-при и чемпионат Европы. Проведение чемпионата мира запланировано с 22 по 28 марта 2021 года в Стокгольме.

"Поскольку чемпионат Европы этого сезона отменен из-за пандемии коронавируса, а до чемпионата мира еще три месяца, ФФККР рассмотрит план проведения дополнительных соревнований для взрослых и юниоров, которые состоятся в феврале и марте, чтобы определиться с окончательным составом сборной на чемпионат мира", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что победители чемпионата России автоматически войдут в состав сборной на чемпионат мира при условии, что он состоится. Победителями чемпионата России в одиночном катании стали Анна Щербакова и Михаил Коляда, в танцах на льду - Александра Степанова и Иван Букин, в парном катании - Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Решение по проведению мирового первенства будет принято на совете Международного союза конькобежцев (ISU) 28 января.

"Нынешний сезон - один из самых сложных, сезон беспрецедентный, не имеющий аналогов в связи с пандемией коронавируса. ФФККР делает все, чтобы спортсмены имели возможность соревноваться. Мы прежде всего исходили и исходим из интересов наших тренеров, спортсменов, делаем все возможное, чтобы спортсмены соревновались", - сказал президент ФФККР Александр Горшков, комментарий которого журналистам предоставлен пресс-службой организации.