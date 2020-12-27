{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Федерация фигурного катания на коньках РФ обсудит план дополнительных соревнований до ЧМ

Проведение мирового первенства запланировано с 22 по 28 марта в Стокгольме

ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. План дополнительных соревнований для взрослых фигуристов и юниоров до чемпионата мира будет рассмотрен Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).  Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ФФККР.

На эту тему

Ранее из-за пандемии коронавируса были отменены финал серии Гран-при и чемпионат Европы. Проведение чемпионата мира запланировано с 22 по 28 марта 2021 года в Стокгольме.

"Поскольку чемпионат Европы этого сезона отменен из-за пандемии коронавируса, а до чемпионата мира еще три месяца, ФФККР рассмотрит план проведения дополнительных соревнований для взрослых и юниоров, которые состоятся в феврале и марте, чтобы определиться с окончательным составом сборной на чемпионат мира", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что победители чемпионата России автоматически войдут в состав сборной на чемпионат мира при условии, что он состоится. Победителями чемпионата России в одиночном катании стали Анна Щербакова и Михаил Коляда, в танцах на льду - Александра Степанова и Иван Букин, в парном катании - Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Решение по проведению мирового первенства будет принято на совете Международного союза конькобежцев (ISU) 28 января.

"Нынешний сезон - один из самых сложных, сезон беспрецедентный, не имеющий аналогов в связи с пандемией коронавируса. ФФККР делает все, чтобы спортсмены имели возможность соревноваться. Мы прежде всего исходили и исходим из интересов наших тренеров, спортсменов, делаем все возможное, чтобы спортсмены соревновались", - сказал президент ФФККР Александр Горшков, комментарий которого журналистам предоставлен пресс-службой организации. 

Теги
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию
Победители чемпионата России по фигурному катанию войдут в состав сборной на ЧМ
Участие в турнире гарантировали одиночники Анна Щербакова и Михаил Коляда, танцоры Александра Степанова и Иван Букин и выступающие в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Читать полностью