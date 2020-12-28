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ММА

Нурмагомедов заявил, что его чемпионский титул может забрать Макгрегор

По мнению Хабиба, его пояс может достаться победителю боя между Макгрегором и Порье
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 28 декабря. Ирландец Конор Макгрегор может вновь стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил Хабиб Нурмагомедов.

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"В данный момент топ-3 можно назвать Дастина Порье, Конора Макгрегора и Ислама Махачева. Я считаю, эти три бойца самые лучшие в легком весе. Я думаю, мой пояс заберет победитель боя Дастин - Конор, а кто именно, не знаю", - сказал спортсмен.

Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи в октябре удушающим приемом во втором раунде и завершил карьеру. На его счету 29 побед и ни одного поражения. Он до сих пор владеет титулом чемпиона UFC в легком весе.

Макгрегор 23 января в Абу-Даби проведет бой против Порье.

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ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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