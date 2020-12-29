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Зимние олимпийские виды спорта

Российские саночники в полном составе допущены до участия в этапе Кубка мира в Кёнигсзе

Сборная России тренируется в Кёнигсзе с 22 декабря. Этап Кубка мира пройдет с 2 по 3 января
Роман Репилов EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD
Описание
Роман Репилов
© EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту успешно прошла тестирования на коронавирус и в полном составе выступит на ближайшем этапе Кубка мира, который пройдет со 2 по 3 января в германском Кёнигсзе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

Сборная России тренируется на трассе в Кёнигсзе с 22 декабря.

"Несмотря на то что всю предыдущую неделю мы тренировались здесь, нам пришлось дважды проходить тестирование на коронавирус. Последняя проверка состоялась вчера. Все тесты отрицательные, команда в полном составе допущена до участия в соревнованиях", - сообщил Чудинов.

На этапе Кубка мира в Кёнигсзе выступят Роман и Павел Репиловы, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Батурина и двухместные экипажи Александр Денисьев и Владислав Антонов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров.

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Зимние олимпийские виды спорта
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