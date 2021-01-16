Футболисты "Лацио" разгромили "Рому" в римском дерби

ТАСС, 16 января. "Рома" проиграла "Лацио" со счетом 0:3 в гостевом матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Мячи забили Чиро Иммобиле (14-я минута) и Луис Альберто (23, 67).

Римское дерби в рамках чемпионата страны прошло в 155-й раз. В активе "Лацио" 40 побед, "Ромы" - 55, еще 60 встреч завершились вничью.

"Лацио" занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко после 18 матчей. "Рома" идет третьей с 34 очками в 18 играх.

В следующем туре "Лацио" 24 января примет "Сассуоло", "Рома" днем ранее дома сыграет со "Специей".