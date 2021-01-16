Сборная России по футболу сыграет с командой Мальты в отборочном турнире ЧМ в деревне

Матч на Мальте станет для сборной России первым в 2021 году. Игра состоится 24 марта, начало встречи запланировано на 22:45 мск.

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Матч отборочного турнира чемпионата мира - 2022 по футболу между сборными Мальты и России пройдет в деревне Та-Кали рядом со столицей Мальты Валлеттой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Мальты.

Сборная России по футболу проведет первый домашний матч в отборочном турнире ЧМ в Сочи

"Отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Мальты и России состоится на Национальном стадионе в Та-Кали", - сказал собеседник агентства.

Национальный стадион является домашним для сборной Мальты. Построенная в 1980 году арена вмещает 17 тыс. зрителей. Та-Кали располагается в 13 км от Валлетты.

15 января стало известно, что первый домашний матч против команды Словении сборная России проведет 27 марта в Сочи на стадионе "Фишт". Место проведения игры против сборной Словакии, которая состоится на выезде 30 марта, пока не определено. Также сборная России в отборочном турнире чемпионата мира - 2022 сыграет с командами Хорватии и Кипра.

О ЧМ-2022

Всего в отборочном турнире примут участие рекордные 55 сборных Европы. Они разбиты на 10 групп. В каждой группе команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и на выезде, напрямую в финальную часть чемпионата выйдут только победители групп. Занявшие вторые места в группах команды, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года за оставшиеся три путевки.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.