Сборная Германии выиграла женскую эстафету на этапе КМ по биатлону. Россиянки - четвертые

ТАСС, 16 января. Сборная Германии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в германском Оберхофе. Спортсменки показали результат 1 час 14 минут 31,5 секунды, не пробежав по итогам восьми огневых рубежей ни одного штрафного круга и использовав пять дополнительных патронов.

Второй стала команда Белоруссии (отставание - 17,4 секунды; 0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов), третьими финишировали спортсменки из Швеции (+35,7; 0+5).

Сборная России, в составе которой выступали Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, стала четвертой (+42,5; 1+7). Накануне мужская сборная России также заняла в эстафете четвертое место.

В зачете эстафетных гонок лидирует сборная Швеции, набравшая 156 очков, на втором месте идет команда Германии (151), на третьем - сборная Франции (148). Российская команда расположилась на пятой строчке (120). В Кубке наций также лидируют шведки (4 303), далее идут норвежки (4 207) и француженки (4 198), россиянки занимают пятое место (3 733). Место в пятерке Кубка наций по итогам сезона дает право в следующем сезоне выставлять на одну гонку Кубка мира максимальное число участников - шесть.

Этап Кубка мира в Оберхофе завершится в воскресенье двумя гонками с общего старта.