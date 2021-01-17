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ММА

Холлоуэй победил Каттара в главном поединке турнира UFC Fight Island 7

Американский боец одержал победу единогласным решением судей

ТАСС, 17 января. Американский боец смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй одержал победу над соотечественником Кэлвином Каттаром в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Island 7.

По итогам пятираундового поединка судьи отдали победу Холлоуэю - 50:43, 50:43, 50:42.

В активе 29-летнего Холлоуэя 22 победы и шесть поражений в ММА, 32-летний Каттар одержал 22 победы и потерпел пять поражений.

Ранее на турнире россиянин Рамазан Эмеев победил немца Давида Заваду раздельным решением судей.

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