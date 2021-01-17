Биатлонистка Акимова выступит на этапе Кубка мира в Антхольце

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Татьяна Акимова выступит на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский.

Этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 21 по 24 января. Акимова выступала на декабрьском этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, однако после его окончания была переведена во второй состав сборной. В январе она удачно выступила на этапе Кубка IBU в германском Арбере, победив в двух спринтерских гонках.

"Планируем отправить ее на Кубок мира", - сообщил Польховский.

Акимовой 30 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. Нынешний сезон стал для биатлонистки первым после двухлетнего перерыва.