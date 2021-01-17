"Наполи" одержал крупнейшую победу над "Фиорентиной" в чемпионате Италии по футболу

ТАСС, 17 января. "Наполи" обыграл на своем поле со счетом 6:0 "Фиорентину" в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.

Голы забили Лоренцо Инсинье (5-я и 72-я минуты), Диего Демме (36), Ирвинг Лосано (38), Петр Зелиньский (45) и Маттео Политано (89).

Эта победа стала крупнейшей для "Наполи" над "Фиорентиной" в истории чемпионата Италии. Также это крупнейшая победа среди всех команд в текущем чемпионате Италии. Лосано к 18-м туру повторил личный рекорд результативности прошлого сезона, записав в чемпионате на свой счет восьмой мяч.

"Наполи" поднялся на третью строчку турнирной таблицы, набрав 34 очка в 17 играх. "Фиорентина" идет на 14-й строчке с 18 очками в 18 матчах.

В следующем туре неаполитанцы 24 января встретятся в гостях с "Вероной", "Фиорентина" днем ранее примет "Кротоне".