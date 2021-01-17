Овечкин открыл счет голам в новом сезоне НХЛ

ТАСС, 17 января. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Россиянин отличился с передачи Евгения Кузнецова на 15-й минуте гостевого матча регулярного чемпионата против "Питтсбурга".
The FIRST of the season for Alex Ovechkin. #AllCaps | @Capitals— NHL on NBC Sports (@NHLonNBCSports) January 17, 2021
: NBC
: https://t.co/z7Kgw3ctr1 pic.twitter.com/gKM8zKXjB6
Эта встреча стала третьей для Овечкина в текущем сезоне, ранее он отличился двумя голевыми передачами.
35-летний россиянин занимает восьмое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, теперь в его активе 707 шайб. На седьмом месте Майк Гартнер, на счету которого 708 голов.