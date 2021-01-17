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НХЛ

Овечкин открыл счет голам в новом сезоне НХЛ

Капитан "Вашингтона" забросил шайбу в первом периоде матча с "Питтсбургом"
Александр Овечкин AP Photo/Jeffrey T. Barnes
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Jeffrey T. Barnes

ТАСС, 17 января. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин отличился с передачи Евгения Кузнецова на 15-й минуте гостевого матча регулярного чемпионата против "Питтсбурга".

Эта встреча стала третьей для Овечкина в текущем сезоне, ранее он отличился двумя голевыми передачами.

35-летний россиянин занимает восьмое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, теперь в его активе 707 шайб. На седьмом месте Майк Гартнер, на счету которого 708 голов.

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