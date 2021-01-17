Овечкин открыл счет голам в новом сезоне НХЛ

Россиянин отличился с передачи Евгения Кузнецова на 15-й минуте гостевого матча регулярного чемпионата против "Питтсбурга".

Эта встреча стала третьей для Овечкина в текущем сезоне, ранее он отличился двумя голевыми передачами.

35-летний россиянин занимает восьмое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, теперь в его активе 707 шайб. На седьмом месте Майк Гартнер, на счету которого 708 голов.