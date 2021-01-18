Российские клубы потратили на трансферы $124,6 млн в 2020 году

ТАСС, 18 января. Футбольные клубы из России потратили на трансферные операции $124,6 млн в 2020 году. Об этом говорится в отчете, который опубликован на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Согласно отчету, российскими клубами в прошлом году было осуществлено 194 входящих трансфера и 260 исходящих. Общий заработок клубов из России на переходах футболистов составил $61 млн.

Лидером по расходам на трансферы стали английские клубы, они потратили в общей сложности $1,627 млрд. Второе место в этом рейтинге заняли клубы из Италии ($731,6 млн), третье - из Испании ($607,1 млн). Заработать на продажах игроков больше всех смогли испанские команды ($785,7 млн), далее в этом списке идут итальянские ($582,6 млн) и португальские ($487,9 млн) клубы.