В Швеции считают верным решение Международной федерации хоккея о переносе ЧМ из Минска

СТОКГОЛЬМ, 18 января. /ТАСС/. Шведская федерация хоккея приветствует решение Международной федерации хоккея (IIHF) о переносе чемпионата мира 2021 года из Белоруссии. Об этом в понедельник заявил председатель организации Андерс Ларссон в пресс-релизе.

"Мы в шведском хоккее приветствуем известие о переносе чемпионата мира из Белоруссии и считаем, что решение Международной федерации хоккея является единственно разумным с учетом ситуации. Теперь мы можем, наконец, сосредоточиться на спортивных вопросах, и после сегодняшнего объявления мы с нетерпением ждем хоккейного праздника, который завершит этот совершенно иной сезон", - отметил он.

В понедельник состоялось заседание совета IIHF, посвященное этому вопросу. Минск лишился права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Проведение чемпионата мира было запланировано в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии.