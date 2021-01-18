Глава финского МИД поддержал решение о переносе ЧМ-2021 по хоккею из Минска

ХЕЛЬСИНКИ, 18 января. /ТАСС/. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто поддержал решение Международной федерации хоккея (IIHF) о переносе матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска. Об этом он написал в понедельник в Twitter.

"IIHF приняла правильное решение не проводить матчи чемпионата мира в Минске. Ситуация в Белоруссии остается сложной. Нужно уважать демократию и права человека", - указал он.

Ранее в понедельник Международная федерация хоккея объявила о том, что Минск лишился права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года.

В понедельник состоялось заседание совета IIHF, посвященное этому вопросу. Решение о месте проведения турнира будет принято позднее.