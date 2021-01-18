Место проведения чемпионата мира по хоккею будет названо через пару недель

ХЕЛЬСИНКИ, 18 января. /ТАСС/. Место, куда будут перенесены из Минска матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года, может быть названо через несколько недель. Об этом сообщил в понедельник телекомпании "Юле" вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола.

"Пока еще не удалось принять решение о том, где будут проводиться матчи, которые должны были сыграть в Минске. Понадобится пара недель, чтобы провести переговоры об этом. Я придерживался того, что самым простым было бы провести весь чемпионат в Риге, но в отношении второй арены в Риге есть небольшие вопросы", - сказал он.

На пресс-конференции, организованной в понедельник, он сообщил, что "по крайней мере финальные матчи нужно провести в Риге, поскольку Латвия также пострадала от сложившейся ситуации". Он уточнил, что выбор сейчас идет между тем, чтобы провести все матчи в Латвии, либо в Латвии и Словакии, либо в Латвии и Дании. "Другие кандидаты на рассмотрение уже не берутся", - подчеркнул Куммола.

В понедельник IIHF объявила о том, что Минск лишился права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Изначально турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. При этом планировалось, что Минск примет решающие матчи первенства.