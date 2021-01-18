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Мировой футбол

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл возглавил "Интер Майами"

Владельцем американского клуба является его бывший партнер по "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм

ТАСС, 18 января. Бывший футболист сборной Англии Фил Невилл назначен на пост главного тренера клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ранее стало известно, что Невилл покинул пост главного тренера женской сборной Англии, которую он возглавлял с 2018 года.

"Я невероятно рад возможности тренировать "Интер Майами". Это очень молодой клуб с большими перспективами, и я полон решимости бросить вызов себе, своим игрокам и всем, кто меня окружает, чтобы расти и создавать конкурентоспособный футбол, которым мы все сможем гордиться", - сказал Невилл.

Владельцем "Интер Майами" является бывший партнер англичанина по "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм. Помимо манкунианцев, Невилл на протяжении карьеры представлял ливерпульский "Эвертон". После завершения карьеры работал в тренерском штабе "Манчестер Юнайтед" и помогал своему брату Гари Невиллу в испанской "Валенсии".

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Мировой футболБекхэм, Дэвид
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