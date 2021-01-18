На базах спортивной подготовки сборных команд России COVID-19 переболел 191 спортсмен

ТАСС, 18 января. Коронавирусной инфекцией на федеральных базах спортивной подготовки сборных команд России переболело 254 человека, из них 191 спортсмен. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта России Алексей Морозов.

"Каждый случай берется, что называется, под контроль, - сказал Морозов. - Всего на федеральных базах спортивной подготовки, где ведется централизованная подготовка сборных команд, переболело 254 человека, из них 191 спортсмен. Спортсмены [переболели] без осложнений, без патологий, остальные - это тренеры и персонал сборных команд. За рубежом около 150 спортсменов переболели, без осложнений".

Морозов отметил, что каждый случай заболевания был под контролем Федерального медико-биологического агентства.