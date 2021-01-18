Минспорт планирует начать вакцинацию спортсменов в марте

ТАСС, 18 января. Спортсмены сборных команд России начнут прививаться от коронавируса в марте. Об этом в эфире телеканала " Россия-24 " заявил директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов.

"Спортсмены сборных команд России готовятся к вакцинации, - сказал Морозов. - В декабре мы провели большое совещание с ФМБА, Олимпийским комитетом России, общероссийскими спортивными федерациями, главами тренерских штабов, было принято решение, что мы приступаем к вакцинации, естественно, она будет добровольной для каждого спортсмена".

"Идут консультации по регламенту вакцинации с Минздравом России, Роспотребнадзором. Есть ограничения по спортсменам: спортсмен не должен находиться в соревновательном периоде, не должен находиться в сложных физических нагрузках, чтобы не истощать свой иммунитет. Пока профессиональные спортсмены не привились, мы ожидаем график массовой вакцинации с марта", - заключил он.