"Коламбус" обыграл "Детройт" в матче НХЛ. Григоренко набрал первое очко в составе команды

ТАСС, 18 января. "Коламбус" на выезде обыграл "Детройт" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голами у "Коламбуса" отметились Оливер Бьоркстранд (36-я минута), Александр Тексье (46) и Пьер-Люк Дюбуа (47). В составе "Детройта" шайбы забросили Бобби Райан (8) и Энтони Манта (60). На 10-й минуте Сет Джонс ("Коламбус") не реализовал буллит.
Российский нападающий "Коламбуса" Михаил Григоренко отметился результативной передачей в эпизоде с третьей заброшенной шайбой и набрал первое очко в сезоне. На протяжении последних трех сезонов он представлял ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге, а в июле прошлого года стал игроком "Коламбуса". До перехода в ЦСКА Григоренко выступал в НХЛ за "Баффало" и "Колорадо".
Российский защитник Владислав Гавриков ("Коламбус") сыграл ровно 19 минут, его показатель полезности составил "0". Нападающий Владислав Наместников ("Детройт") провел на площадке 12 минут 58 секунд, нанес один бросок в створ и завершил матч с показателем полезности "0".
"Детройт" не может дома переиграть "Коламбус" на протяжении семи матчей. "Коламбус" одержал первую победу в сезоне и поднялся с двумя очками в трех матчах на пятую строчку таблицы Центрального дивизиона. "Детройт" также с двумя очками в трех играх идет шестым.
В следующем матче 20 января команды вновь сыграют в Детройте.