"Коламбус" обыграл "Детройт" в матче НХЛ. Григоренко набрал первое очко в составе команды

ТАСС, 18 января. "Коламбус" на выезде обыграл "Детройт" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голами у "Коламбуса" отметились Оливер Бьоркстранд (36-я минута), Александр Тексье (46) и Пьер-Люк Дюбуа (47). В составе "Детройта" шайбы забросили Бобби Райан (8) и Энтони Манта (60). На 10-й минуте Сет Джонс ("Коламбус") не реализовал буллит.

Российский нападающий "Коламбуса" Михаил Григоренко отметился результативной передачей в эпизоде с третьей заброшенной шайбой и набрал первое очко в сезоне. На протяжении последних трех сезонов он представлял ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге, а в июле прошлого года стал игроком "Коламбуса". До перехода в ЦСКА Григоренко выступал в НХЛ за "Баффало" и "Колорадо".