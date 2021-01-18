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НХЛ

"Коламбус" обыграл "Детройт" в матче НХЛ. Григоренко набрал первое очко в составе команды

"Детройт" проиграл "Коламбусу" на своем льду в седьмой раз подряд
Игрок "Коламбуса" Михаил Григоренко AP Photo/Jay LaPrete
Описание
Игрок "Коламбуса" Михаил Григоренко
© AP Photo/Jay LaPrete

ТАСС, 18 января. "Коламбус" на выезде обыграл "Детройт" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голами у "Коламбуса" отметились Оливер Бьоркстранд (36-я минута), Александр Тексье (46) и Пьер-Люк Дюбуа (47). В составе "Детройта" шайбы забросили Бобби Райан (8) и Энтони Манта (60). На 10-й минуте Сет Джонс ("Коламбус") не реализовал буллит.

Российский нападающий "Коламбуса" Михаил Григоренко отметился результативной передачей в эпизоде с третьей заброшенной шайбой и набрал первое очко в сезоне. На протяжении последних трех сезонов он представлял ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге, а в июле прошлого года стал игроком "Коламбуса". До перехода в ЦСКА Григоренко выступал в НХЛ за "Баффало" и "Колорадо".

Российский защитник Владислав Гавриков ("Коламбус") сыграл ровно 19 минут, его показатель полезности составил "0". Нападающий Владислав Наместников ("Детройт") провел на площадке 12 минут 58 секунд, нанес один бросок в створ и завершил матч с показателем полезности "0".

"Детройт" не может дома переиграть "Коламбус" на протяжении семи матчей. "Коламбус" одержал первую победу в сезоне и поднялся с двумя очками в трех матчах на пятую строчку таблицы Центрального дивизиона. "Детройт" также с двумя очками в трех играх идет шестым.

В следующем матче 20 января команды вновь сыграют в Детройте.

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