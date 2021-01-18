В Ассоциации юристов России считают лишение Белоруссии чемпионата мира противоправным

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) нарушила собственный устав, перенеся матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска, это решение может быть обжаловано. Такое мнение ТАСС высказал председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

В понедельник совет IIHF лишил Минск права принять матчи чемпионата мира, который должен пройти с 21 мая по 6 июня. Различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести турнир из белорусской столицы из-за напряженной политической ситуации в стране. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии. Свое решение IIHF объяснило вопросами безопасности, которые находятся "вне контроля" международной федерации.

"Решение совета Международной федерации хоккея нарушает нормы ее устава, а также других основополагающих документов международного спортивного права, в частности, запрещающих вмешательство политики в спорт, провозглашающих принцип автономии спорта, спортивного нейтралитета", - сказал Алексеев.

"В соответствии со статутом 22 устава Международной федерации хоккея, решение совета IIHF может быть обжаловано в Спортивном арбитром суде в Лозанне (CAS). Кроме того, убытки белорусской стороны, связанные с отменой мероприятия, на организацию которого затрачены средства, могут быть документально доказаны и взысканы в судах государственной юрисдикции в гражданско-правовом порядке", - добавил он.

Эксперт считает, что на IIHF оказывалось политическое давление "по наводке членов Европарламента". "Это представляет элемент давления на "непослушные" страны с растущими спортивными и социальными показателями. Решение противоречит духу международного спортивного и олимпийского движения, отдельные структуры или политики используют его для политических рычагов в своих целях, что говорит о грубом нарушении основополагающих канонов олимпийского права и принципов олимпизма, несоответствию смыслу олимпийского движения. Это может негативно отразиться на развитии спорта в целом", - считает юрист.

Алексеев обратил внимание на предвзятость принятого решения. "В Китае тоже жесткий режим, но никто ему не запрещает проводить Олимпийские игры и чемпионаты мира. Налицо политика двойных стандартов, которая существенно вредит международному спортивному и олимпийскому движению. Необходимо учитывать, что степень демократии в отдельно взятой стране определяет сама страна, а не кто-то иной, это прежде всего внутреннее дело каждого конкретного государства, политический режим в котором устанавливается в зависимости от объективных экономических, национальных, этнических, исторических, природных и других предпосылок", - заметил он.