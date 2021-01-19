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Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею

Фазель: Латвия хочет провести финал чемпионата мира 2021 года по хоккею

IIHF в понедельник объявила о переносе матчей ЧМ из Минска, где должен был пройти финал турнира
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель EPA/PETER SCHNEIDER
Описание
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© EPA/PETER SCHNEIDER

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Латвия выразила желание провести полуфинал и финал чемпионата мира по хоккею, однако ситуация требует анализа. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

IIHF в понедельник объявила о переносе матчей чемпионата мира из Минска, где должен был пройти финал турнира. Место проведения турнира будет определено позднее.

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"Это вопрос, который нам предстоит решить, пока это не в моих руках, - сообщил Фазель. - Когда ты принимаешь такие решения, то нужно учитывать каждую деталь. Но вчера я разговаривал с президентом Федерации хоккея Латвии Айгарсом Калвитисом, и он попросил организовать полуфинал и финал. Я им сказал, что нам нужно проанализировать всю ситуацию и понять, какое решение будет лучшим для хоккея".

Фазель отметил важность скорейшего принятия решения: "Чем быстрее мы примем решение, тем лучше, в этой ситуации важен каждый день. Мы обсуждаем три варианта: либо чемпионат мира будет только в Латвии, либо в Латвии и Братиславе, либо в Латвии и Дании. Когда мы получим какие-то цифры и проанализируем все аспекты, сразу же примем решение - мы должны это сделать до конца января".

Глава IIHF отметил, что в Дании и Словакии хорошая инфраструктура, а проведение всего чемпионата мира летом в Латвии чревато проблемами: "В Хернинге был организован женский чемпионат Европы по гандболу в условиях пандемии, там уже есть вся необходимая инфраструктура. Братислава блестяще организовала чемпионат мира в 2019 году, там очень хорошая арена. У нас чемпионат мира в мае-июне, и если делать временную арену, как хотят в Латвии, то у нас могут возникнуть проблемы с погодными условиями и качеством льда".

Проведение чемпионата мира было запланировано с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести турнир из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии.

Теги
ЛатвияФазель, РенеСитуация вокруг чемпионата мира по хоккею
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