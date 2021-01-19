Ласицкене объяснила свой невысокий прыжок в Челябинске проблемами технического плана

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, победившая на Мемориале Лукашевича и Середкина в Челябинске, намерена в дальнейшем улучшать свои результаты. Об этом она сообщила ТАСС.

"Я не могу оценивать свой результат, это тренер может оценить, потому что я как исполнитель должна была реализовать его установки, должна была технически все помнить и делать. Я старалась. Результат на сегодняшний день такой, и это ни в коем случае не должно меня вгонять в уныние", - сказала победительница соревнований.

"Сезон на сезон не похож, и не надо забывать, что 2020 год очень сильно повлиял на всех и на меня тоже в техническом плане. Это сказывается, мы это сейчас видим и над этим работаем. Естественно, я планирую улучшить результаты, каждый спортсмен сейчас это скажет, это у нас заложено под корку, и тут никуда не денешься. Всегда хочется большего и уж тем более хочется выйти на свой уровень", - добавила спортсменка, уточнив, что всегда необходимо выполнять установки тренера.

Следующим турниром в нынешнем сезоне, в котором примет участие Ласицкене, станет "Битва полов". Соревнования пройдут 24 января в Москве.