{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене объяснила свой невысокий прыжок в Челябинске проблемами технического плана

Чемпионка мира по прыжкам в высоту стала победительницей турнира с результатом 1,92 метра

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, победившая на Мемориале Лукашевича и Середкина в Челябинске, намерена в дальнейшем улучшать свои результаты. Об этом она сообщила ТАСС.

Ласицкене стала победительницей турнира в Челябинске с результатом 1,92 метра.

На эту тему
Ласицкене победила в прыжках в высоту на турнире в Челябинске

"Я не могу оценивать свой результат, это тренер может оценить, потому что я как исполнитель должна была реализовать его установки, должна была технически все помнить и делать. Я старалась. Результат на сегодняшний день такой, и это ни в коем случае не должно меня вгонять в уныние", - сказала победительница соревнований.

"Сезон на сезон не похож, и не надо забывать, что 2020 год очень сильно повлиял на всех и на меня тоже в техническом плане. Это сказывается, мы это сейчас видим и над этим работаем. Естественно, я планирую улучшить результаты, каждый спортсмен сейчас это скажет, это у нас заложено под корку, и тут никуда не денешься. Всегда хочется большего и уж тем более хочется выйти на свой уровень", - добавила спортсменка, уточнив, что всегда необходимо выполнять установки тренера.

Следующим турниром в нынешнем сезоне, в котором примет участие Ласицкене, станет "Битва полов". Соревнования пройдут 24 января в Москве.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Победитель турнира в Челябинске Акименко оценил свой результат на твердую четверку
Следующим турниром для серебряного призера чемпионата мира - 2019 станет "Битва полов" в Москве 24 января
Читать полностью