Фазель не исключил изменения состава групп после переноса чемпионата мира из Минска

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель допустил возможность изменения состава групп на чемпионате мира после переноса матчей турнира из Минска. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

В понедельник IIHF на заседании совета лишила Минск права на проведение матчей чемпионата мира.

"Мы посмотрим, - ответил Фазель на вопрос о возможных изменениях в группах. - Нам нужна пара дней, чтобы решить этот вопрос. В него вовлечен ряд национальных федераций, с которыми мы должны поговорить. У нас есть проблема COVID-19, некоторые люди до сих пор этого не понимают, и эта ситуация еще больше затрудняет наши решения".

"В настоящее время в Европе огромная паника, вызванная пандемией. Мы не знаем, как в мае мы сможем перемещаться между странами", - добавил он.

Фазель рассказал и о нюансах логистики команд на турнире. "Нам предстоит решить вопрос, смогут ли все сборные добраться до места проведения чемпионата мира, особенно это касается американцев и канадцев. Это серьезный вопрос, им наверняка предстоит приехать заранее и пройти карантин, а промежуток между окончанием регулярного чемпионата НХЛ и чемпионатом мира небольшой (регулярный чемпионат НХЛ завершается 8 мая, а чемпионат мира стартует 21 мая - прим. ТАСС). Это все очень важные вопросы, которые нам предстоит решить", - отметил он.

На данный момент сборная России должна сыграть в группе А с командами Чехии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. В группу В попали команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.