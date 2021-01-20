В Англии начнут тестировать правило о замене футболистов в случае сотрясения мозга

ТАСС, 20 января. Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) со следующей недели начнут тестировать новое правило - о дополнительных заменах в случае подозрения на сотрясение мозга у футболистов. Об этом сообщила в среду газета "Таймс".

По данным издания, в Англии будут тестировать расширенный вариант одобренного в декабре Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) правила, в соответствии с которым возможна дополнительная замена только одного игрока двух клубов. В АПЛ будет разрешено проводить дополнительные замены до двух игроков в каждой команде в случае подозрения на сотрясение мозга. При этом судьи самых тщательным образом станут отслеживать такие замены и состояние игроков, а также информировать о главных тренерах, злоупотребляющих новыми правилами.

Международная федерация футбола (ФИФА) опробует, как информирует издание, другой вариант правила в феврале на клубном чемпионате мира в Катаре, согласно которому разрешается заменить только одного игрока из двух команд.

В Великобритании и других странах проведено уже несколько исследований, указывающих на наличие связи между развитием деменции и травмами головы. Кампания по сбору средств на изучение этой темы была начата после смерти футболиста "Вест Бромвича" и сборной Англии Джеффа Астла (1942-2002). Мастер игры головой скончался от хронической энцефалопатии в 59 лет. В 2017 году ученые из Университетского колледжа Лондона и Кардиффского университета заявили, что обнаружили в мозге футболистов те же изменения, что возникают в результате неоднократных травм у боксеров. В 2019 году сотрудники Университета Глазго опубликовали исследование с указаниями на то, что риск смерти в результате неврологических заболеваний среди футболистов в 3,5 раза выше среднего.

IFAB ранее продлил временное правило об увеличении количества замен в матчах с трех до пяти до конца 2021 года. Помимо одобрения таких замен на турнирах клубного уровня, участники видеоконференции продлили данное правило в международных матчах под эгидой ФИФА до конца 2022 года. Подобная мера вызвана продолжающимся воздействием пандемии коронавируса на футбол. Следующее собрание IFAB также в формате видеоконференции состоится в марте 2021 года.

Правило пяти замен было введено в европейских национальных чемпионатах, когда турниры возобновились после вызванной пандемией коронавируса паузы. Ранее его действие до конца сезона-2020/21 продлил Союз европейских футбольных ассоциаций.