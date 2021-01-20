Оргкомитет мужского ЧМ-2022 по волейболу проинспектировал спортивные объекты в Красноярске

ТАСС, 20 января. Представители организационного комитета мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года провели инспекцию спортивных объектов в Красноярске, который примет часть матчей турнира. Об этом в своем Facebook сообщил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

"Сегодня представители оргкомитета проинспектировали красноярские спортивные объекты, насколько они соответствуют требованиям по проведению соревнований такого уровня, - написал Ростовцев. - Гости побывали в аэропорту, осмотрели раздевалки и залы в Доме спорта им. Михаила Дворкина и во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина, именно там пройдут тренировки и волейбольные матчи. Красноярский край уже не раз проводил соревнования, соответствующие стандартам мирового уровня. Тому подтверждение Универсиада-2019, этапы Кубка мира по фристайлу, первенство мира по керлингу".

"Оценки по качеству приема спортсменов, по обеспечению безопасности, по организации в целом этих мероприятий мы получили высокие. Уверен, что и в этот раз все будет достойно. Для этого в плановом порядке делаем все необходимое", - добавил министр спорта Красноярского края.

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин пройдет в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Турнир примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.