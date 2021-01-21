Воронин: российские гандболисты проиграли египтянам на ЧМ из-за плохой реализации

В среду российские гандболисты проиграли команде Египта со счетом 23:28 в первом матче основного раунда чемпионата мира. Поражение стало первым для национальной команды на турнире.

"Судя по счету, мы просто не реализовали большое количество моментов в первом тайме, - сказал Воронин. - Из этого сложилось наше отставание, которые мы просто не смогли ликвидировать. В классе мы не уступаем, но есть большое количество нереализованных моментов, необходимо играть самим. Со стороны ребята выглядели уставшими, на больших турнирах так всегда бывает".

"С учетом того что у нас осталось две игры, все решаемо. В это время парней надо поддержать, на всем турнире мы проиграли только один матч. Можно сказать, что он был ключевой, но никто из ребят в кустах не сидел. Будут разбор и видеоанализ, будут коррективы, но бороться надо до конца", - добавил собеседник агентства.

Российская команда занимает четвертое место в четвертой группе с тремя очками в трех матчах. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп. На основном этапе российские гандболисты также встретятся со сборными Северной Македонии (22 января) и Швеции (24 января).