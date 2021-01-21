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Футбол в Испании

"Реал" вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу третьего дивизиона

"Алькояно" выиграл со счетом 2:1, забив победный гол в меньшинстве
Футболисты "Алькояно" AP Photo/Jose Breton
Описание
Футболисты "Алькояно"
© AP Photo/Jose Breton

ТАСС, 21 января. Футбольный клуб "Алькояно" со счетом 2:1 в дополнительное время обыграл мадридский "Реал" в матче 1/16 финала Кубка Испании.

В составе победителей голами отметились Хосе Сольбес (80-я минута), Хуанан Казанова (115). За "Реал" отличился Эдер Милитао (45). На 110-й минуте поле покинул нападающий "Алькояно" Рамон Лопес, получивший две желтые карточки.

"Алькояно" представляет Сегунду В - третий по силе дивизион национального первенства. Команда впервые вышла в 1/8 финала Кубка Испании.

"Реал" является действующим чемпионом Испании и победителем 19 розыгрышей Кубка Испании. В нынешнем сезоне команда Зинедина Зидана идет на втором месте, набрав 37 очков в 18 матчах.

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