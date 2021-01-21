Компания "Лата-Трэк" оспорила решение о передаче под паркинг части олимпийской велотрассы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляцию на решение о передаче части олимпийской велотрассы в Крылатском под автопаркинг. Об этом ТАСС сообщил юрист Александр Попелюк, представляющий интересы компании "Лата-Трэк", которая является собственником велотрассы.

"Апелляция подана, ждем назначения заседания в Арбитражном апелляционном суде. У нас принципиальное несогласие с решением, но помимо этого было зафиксировано множество нарушений в ходе процесса. Это был продолжительный процесс, который шел около двух лет, и мы согласны не со всем, что происходило в первой инстанции. То, что мы выявили, передали в апелляционный суд и надеемся на справедливость", - сказал Попелюк.

Согласно информации с официального сайта Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), "Лата-Трэк" является собственником велотрассы в Крылатском с 2002 года. Велодорога большей частью расположена на земельном участке ул. Крылатская, вл. 1, но из-за формирования границ в 2007 году при межевании земельного участка часть велодороги оказалась за пределами границ этого участка.

В 2017 году один из смежных земельных участков вместе с частью велодороги (перекресток возле малого кольца, начало финишной прямой) был передан в аренду ООО "Медикал Эстейт". Чтобы построить на этом участке паркинг, "Медикал Эстейт" планирует снести велодорогу. Компания подала иск в Арбитражный суд Москвы. Второй иск был подан Департаментом городского имущества Москвы о юридическом уничтожении всей велодороги, истцы требуют признать ее неспортивным сооружением.

Федерация велосипедного спорта России считает велотрассу в Крылатском частью олимпийского наследия и уникальным спортивным объектом, на котором тренируются как профессиональные гонщики, так и любители. По мнению ФВСР, эта велодорога важна как для спорта высших достижений, так и для массового спорта.