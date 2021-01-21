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ММА

Союз ММА России прокомментировал госпитализацию Федора Емельяненко

Спортсмену была диагностирована двусторонняя пневмония

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Союз ММА России пожелал Федору Емельяненко скорейшего выздоровления в связи с госпитализацией. Об этом ТАСС заявил президент организации Радмир Габдуллин.

"Желаю Федору скорейшего и полного выздоровления", - сказал Габдуллин.

Емельяненко был госпитализирован в одну из московских больниц. У него отсутствовало обоняние, также были диагностированы высокая температура и двусторонняя пневмония.

Источник ТАСС сообщил, что угрозы здоровью нет, скоро спортсмен должен быть выписан.

Емельяненко возглавляет наблюдательный совет Союза ММА России.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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