ФК "Тамбов" опроверг информацию о снятии с чемпионата РПЛ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" пока не снялся с чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС заявил спортивный директор клуба Павел Худяков.

В пятницу телеграм-канал "Дай ударитЬ" выложил письмо с подписью генерального директора "Тамбова" Ольги Коноваловой, в котором написано о снятии команды с чемпионата, а также об утрате профессионального статуса.

"Пока никто не снимается. Это наш спорткомитет написал нам письмо и запрос с вопросом, что мы думаем делать. А Ольга Юрьевна [Коновалова] просто на эмоциях написала, что мы снимаемся. Потому что наш спорткомитет и руководители региона ничего не делают для того, чтобы команда играла", - отметил Худяков.

Коновалова, в свою очередь, сообщила ТАСС о том, что в пятницу состоится собрание членов ассоциации футбольного клуба "Тамбов", отказавшись от дальнейших комментариев.

"Тамбов" еще не получил деньги за нынешний сезон, которые должны были быть перечислены от властей региона. Ранее Коновалова сообщила ТАСС, что футболисты написали письмо губернатору области Александру Никитину, в котором попросили погасить задолженности по зарплате. По словам Коноваловой, задолженность перед игроками по зарплате составляет более 140 млн рублей, однако руководство клуба сумело закрыть долги за летние месяцы.

"Тамбов" с 13 очками после 19 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.