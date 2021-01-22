Норвегия может отказаться от проведения этапов Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам

ТАСС, 22 января. Управление здравоохранения Норвегии не рекомендовало правительству страны проводить соревнования по лыжным видам спорта в феврале и марте. Об этом сообщает Dagbladet.

В марте в Осло и Холменколлене запланированы этапы Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону. В заявлении управления здравоохранения говорится, что по-прежнему существует серьезная обеспокоенность относительно риска завоза в Норвегию COVID-19 представителями других стран.

"Исходя из текущей ситуации с инфекцией, мы полагаем, что существует значительный риск заражения, связанный с проведением крупных спортивных мероприятий с участниками из разных стран. Кроме того, сейчас существует как минимум два новых мутировавших варианта вируса. Это может иметь огромные последствия в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - сказано в заявлении.

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте заявил, что необходимы изменения в протоколе инфекционного контроля, чтобы запланированные этапы прошли успешно.

Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии в пятницу превысило 60 тыс. Ранее сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия на нескольких этапах Кубка мира и в многодневке "Тур де Ски". В декабре был отменен этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере.