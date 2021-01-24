Домашний успех. Максим Буров в четвертый раз подряд победил на этапе КМ по фристайлу

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Россиянин Максим Буров занял первое место на этапе Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике. Соревнования прошли в субботу на Воробьевых горах в Москве.

Максим Буров в финале показал результат 126,24 балла. Для него эта победа стала четвертой подряд на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне, россиянин лидирует в зачете по лыжной акробатике.

Второе место на московских соревнованиях занял американец Кристофер Лиллис (116,74), третье - швейцарец Ноэ Рот (103,54), еще один представитель России Павел Кротов стал шестым (81,86). В соревнованиях у женщин первое место заняла американка Винтер Винеки (94,11), второе место у австралийки Лоры Пил (92,72), третье - у канадки Мэрион Тено (90,59). Лучшая из россиянок Любовь Никитина стала четвертой (88,12).

"Медаль - это всегда позитивный момент, а золотая медаль на домашнем этапе Кубка мира добавляет позитива вдвойне, - отметил главный тренер сборной России по фристайлу Михаил Носов. - Максим Буров укрепил свои позиции в общем зачете Кубка мира. Выступление команды в целом получилось не таким фееричным, как на этапе Кубка мира в Ярославле, но постоянно быть в топе, сохранять высокие физические кондиции довольно сложно. Наши спортсмены Люба и Стас Никитины, Павел Кротов боролись сегодня за высокие места, но некоторые досадные ошибки им не позволили побороться за медали".

Кротов и Никитин допустили ошибки при приземлении, оба спортсмена, уже коснувшись снега лыжами, перевернулись через голову и только после этого встали на ноги. "Для зрителей такие падения выглядят довольно ужасающе, когда спортсмен с высоты 15-18 метров приземляется в снег, делая кувырок через голову. Но в целом это рабочие моменты, которые бывают и на тренировках, - пояснил Носов. - Спортсмены чувствуют себя нормально, с ними уже пообщались и тренеры, и врач команды, все в порядке, болельщики могут быть спокойны".

Лучшие этапы

Московский этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике прошел в присутствии зрителей, по правилам Роспотребнадзора заполняемость трибун не превышала 50% от общей вместимости. По мнению Носова, присутствие болельщиков добавило всем положительных эмоций и драйва.