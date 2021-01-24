Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку в многоборье

В зачет многоборья идут очки, набранные в четырех дисциплинах: 500 м, 1 000 м, 1 500 и 3 000 м. В забеге на 3 000 м Елистратов стал пятым, на 500-метровке не сумел пробиться в полуфинал. На дистанциях 1 000 м и 1 500 м он одержал победу. В общем зачете Елистратов набрал 71 очко, второе место занял итальянец Пьетро Сигель (55), третье - нидерландец Ицхак де Лат (55). Россиянин Денис Айрапетян стал пятым (35), Константин Ивлиев - шестым (34).

Елистратов завоевал третью золотую медаль на турнире. 30-летний спортсмен является олимпийским чемпионом 2014 года, на его счету также бронза Олимпиады-2018, одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые медали чемпионатов мира, 14 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей европейских первенств.