Елистратов остался доволен своим выступлением на чемпионате Европы по шорт-треку

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Сочи Семен Елистратов счастлив, что ему удалось одержать победу на чемпионате Европы по шорт-треку в многоборье. Об этом спортсмен рассказал ТАСС по итогам соревнований, завершившихся в польском Гданьске.

Елистратов на чемпионате Европы выиграл две дистанции из четырех, идущих в зачет многоборья.

"Я очень счастлив, что у меня все получилось, что я стал чемпионом Европы, тем более в многоборье, это очень престижно в нашем виде спорта, - рассказал Елистратов. - Единственное, что не получилось, - не прошел в финал на дистанции 500 м, но я думаю, я исправлю ситуацию к чемпионату мира, если его проведут, еще есть время и есть над чем поработать".

Спортсмен сообщил, что к чемпионату мира, который пройдет в марте в Нидерландах, будет готовиться в Уфе. "К чемпионату мира будем готовиться так же, как и к чемпионату Европы. Я буду тренироваться дома, в Уфе. Времени до чемпионата мира не так много, месяц с небольшим. И тут только от тебя зависит, наберешь ты за это время или растеряешь", - подчеркнул Елистратов.

Спортсмен рассказал о влиянии ограничений, связанных с коронавирусом. "Определенные ограничения были, но сетовать на них олимпийскому чемпиону не пристало, это было бы непрофессионально и звучало бы как оправдание. Чтобы не оправдываться, мне нужно было выигрывать, что я и сделал. В целом по организации все понравилось, для меня лично не было никаких неудобств", - отметил он.

30-летний Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года, бронзовым призером Игр-2018. На его счету одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые медали чемпионатов мира, 14 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей европейских первенств.